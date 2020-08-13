Министр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями

На видеоконференции также приняли участие ученики и их родители

Министр образования Эмин Амруллаев провел видеоконференцию с участием около 50 родителей, учеников и учителей из разных регионов страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

На встрече министр образования рассказал о работе, проводимой в связи с подготовкой к 2020-2021 учебному году в период коронавирусной пандемии. Участники были проинформированы о различных предложениях и механизме их реализации.

Выступившие в ходе встречи педагоги, ученики и родители высказали свое мнение по поводу 2020-2021 учебного года. Также были проведены обсуждения предлагаемых моделей.