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Министр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями

Министр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями На видеоконференции также приняли участие ученики и их родители
Наука и образование
13 августа 2020 г. 13:56
Министр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями
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Министр образования Эмин Амруллаев провел видеоконференцию с участием около 50 родителей, учеников и учителей из разных регионов страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования. 

На встрече министр образования рассказал о работе, проводимой в связи с подготовкой к 2020-2021 учебному году в период коронавирусной пандемии. Участники были проинформированы о различных предложениях и механизме их реализации.

Выступившие в ходе встречи педагоги, ученики и родители высказали свое мнение по поводу 2020-2021 учебного года. Также были проведены обсуждения предлагаемых моделей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəhsil naziri müəllim, şagird və valideynlərlə görüşdü

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