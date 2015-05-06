​Министр образования Азербайджана примет граждан в Агсу

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаиль Джаббаров 12 мая в центре детского творчества в городе Агсу примет жителей Агсуинского, Исмаиллинского, Шамахинского и Гобустанского районов. Об этом Report сообщили в министерстве.

Желающие принять участие могут 6, 7 и 8 мая обратиться на "горячую линию" министерства 146 или же пройти регистрацию в разделе "электронное обращение".

Просьба к зарегистрированным лицам, чтобы они, приходя на прием, обращались с заявлениями, полностью раскрывающими суть вопроса.