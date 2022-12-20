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Министр образования Азербайджана обсудил вопрос подготовки кадров с вузами

Министр образования Азербайджана обсудил вопрос подготовки кадров с вузами Министр науки и образования Эмин Амруллаев обсудил с ректорами вузов вопросы подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.
Наука и образование
20 декабря 2022 г. 15:50
Министр образования Азербайджана обсудил вопрос подготовки кадров с вузами

Министр науки и образования Эмин Амруллаев обсудил с ректорами вузов вопросы подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.

Об этом Report передает со ссылкой на министерство науки и образования.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития системы высшего образования, целевое использование имеющихся ресурсов, создание новых механизмов и инструментов.

Кроме того, состоялся обмен мнением по вопросам подготовки профессиональных кадров, обеспечения качественного образования, планов развития в сфере науки и исследований.

В конце встречи были озвучены предложения касательно обсужденных вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev rektorlarla əmək bazarının tələblərinə uyğun kadrların hazırlanmasını müzakirə edib

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