Министр образования Азербайджана обсудил вопрос подготовки кадров с вузами

Министр науки и образования Эмин Амруллаев обсудил с ректорами вузов вопросы подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.
Об этом Report передает со ссылкой на министерство науки и образования.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития системы высшего образования, целевое использование имеющихся ресурсов, создание новых механизмов и инструментов.
Кроме того, состоялся обмен мнением по вопросам подготовки профессиональных кадров, обеспечения качественного образования, планов развития в сфере науки и исследований.
В конце встречи были озвучены предложения касательно обсужденных вопросов.