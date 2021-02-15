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Министр образования Азербайджана о приеме на работу учителей

Министр образования Азербайджана о приеме на работу учителей В целом, экзамен на сегодня полезен, поэтому в настоящее время проводится
Наука и образование
15 февраля 2021 г. 11:21
Министр образования Азербайджана о приеме на работу учителей

Проведение экзамена по приему учителей на работу одновременно имеет положительные и отрицательные стороны.

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, внедрение экзамена само по себе решило несколько проблем: "Например, он устраняет в данной сфере коррупцию, создает прозрачность и повышает конкурентоспособность. Что касается вреда, мы не можем подходить индивидуально к кандидатам, желающим стать учителями. Т.е. мы не можем направлять учителя в школу в его родном селе. В целом, экзамен на сегодня полезен, поэтому в настоящее время проводится. Полагаю, когда вреда от него станет больше пользы, безусловно, этот инструмент будет устранен. Потому что его будет невозможно сохранить".

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