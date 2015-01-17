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    ​Министр образования Азербайджана назвал причину низких зарплат учителей

    Увеличением количества учебных недель и учебной нагрузки, можно добиться повышения зарплаты учителей

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Увеличением количества учебных недель и учебной нагрузки, можно добиться повышения зарплаты учителей". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр образования Микаил Джаббаров. Он отметил, что 64  учителей в Азербайджане за год преподает меньше 408 часов: "Недельная академическая нагрузка составляет меньше 17 часов. Причиной низкой зарплаты учителей является не только то, что сумма выплаты за 1 час занятий низкая, но и то, что учебная нагрузка у них маленькая".

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