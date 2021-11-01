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Министр образования Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр образования Азербайджана находится с визитом в Турции Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с визитом в Турции
Наука и образование
1 ноября 2021 г. 15:17
Министр образования Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"1 ноября в рамках визита в братскую страну вместе с делегацией министерства мы провели встречу с министром национального образования Турции Махмутом Озером. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя странами в области общего образования и профессионального образования, а также дальнейшие перспективы отношений.

Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, вытекающим из реализации "Протокола о сотрудничестве в области профессионального образования между правительством Азербайджана и правительством Турции", - отметил Э.Амруллаев.

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