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Министр образования Азербайджана участвует в заседании Международной тюркской академии

Министр образования Азербайджана участвует в заседании Международной тюркской академии Делегация во главе с министром образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Казахстане для участия в 5-м заседании Международной тюркской академии.
Наука и образование
23 июня 2022 г. 17:58
Министр образования Азербайджана участвует в заседании Международной тюркской академии

Делегация во главе с министром образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Казахстане для участия в 5-м заседании Международной тюркской академии.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что делегация посетила школу STEM Quantum в городе Нур-Султан и интеллектуальную школу Назарбаева, ознакомилась с условиями, созданными здесь.

Делегация была подробно проинформирована о достижениях обоих учебных предприятий, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с партнерами из Азербайджана.

Она также посетила профессионально-технический колледж и колледж общественного питания и сервиса.

В тот же день министр образования Эмин Амруллаев встретился с министром просвещения Казахстана Асхатом Аймагамбетовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в сфере образования, подчеркнута важность обмена опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın təhsil naziri Qazaxıstana gedib

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