Министр образования Азербайджана анонсировал ряд нововведений в новом учебном году

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал ряд нововведений в новом учебном году.
Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что в новом учебном году больше внимания будет уделено оснащению и правильному использованию ИКТ-оборудования в ряде школ.
По его словам, в некоторых школах уже ведется работа в этом направлении.
Министр добавил, что в новом учебном году планируется перевести процесс оценивания знаний школьников в электронный формат, расширение связей семьи и школы и увеличение количества электронных журналов.
"Создание инновационных школ в новом учебном году является одной из главных целей", - Эмин Амруллаев.