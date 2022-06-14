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Министр образования Азербайджана анонсировал ряд нововведений в новом учебном году

Министр образования Азербайджана анонсировал ряд нововведений в новом учебном году Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал ряд нововведений в новом учебном году.
Наука и образование
14 июня 2022 г. 11:27
Министр образования Азербайджана анонсировал ряд нововведений в новом учебном году

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал ряд нововведений в новом учебном году.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что в новом учебном году больше внимания будет уделено оснащению и правильному использованию ИКТ-оборудования в ряде школ.

По его словам, в некоторых школах уже ведется работа в этом направлении.

Министр добавил, что в новом учебном году планируется перевести процесс оценивания знаний школьников в электронный формат, расширение связей семьи и школы и увеличение количества электронных журналов.

"Создание инновационных школ в новом учебном году является одной из главных целей", - Эмин Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Yeni tədris ilində bir çox yeniliklər olacaq"

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