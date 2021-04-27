Министр образования: 94 тысячи дошкольников зачислены в первый класс

"Сегодня начался процесс приема в первые классы. Чтобы сделать этот процесс более гибким и прозрачным, прием в первые классы государственных школ осуществляется через электронную систему. В прошлом году 94 000 учеников были размещены в первый класс."
Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.
"Родители или законные представители детей могут свободно зарегистрировать своих детей через электронный портал www.mektebegebul.edu.az. Если у вас есть какие-либо проблемы с приемом, вы можете написать об этом на нижеуказанные номера WhatsApp и обратиться в альтернативные центры регистрации на месте.