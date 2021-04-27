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Министр образования: 94 тысячи дошкольников зачислены в первый класс

Министр образования: 94 тысячи дошкольников зачислены в первый класс Сегодня начался процесс приема в первые классы. Чтобы сделать этот процесс более гибким и прозрачным, прием в первые классы государственных школ осуществляется через электронную систему
Наука и образование
27 апреля 2021 г. 22:33
Министр образования: 94 тысячи дошкольников зачислены в первый класс

"Сегодня начался процесс приема в первые классы. Чтобы сделать этот процесс более гибким и прозрачным, прием в первые классы государственных школ осуществляется через электронную систему. В прошлом году 94 000 учеников были размещены в первый класс."

Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"Родители или законные представители детей могут свободно зарегистрировать своих детей через электронный портал www.mektebegebul.edu.az. Если у вас есть какие-либо проблемы с приемом, вы можете написать об этом на нижеуказанные номера WhatsApp и обратиться в альтернативные центры регистрации на месте. https://baku.edu.gov.az/az/page/9/5548", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: Məktəbəhazırlıq qruplarının 94 min şagirdi I sinfə yerləşdirilib

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