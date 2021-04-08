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Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября

Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября В противном случае только с локдаунами и волнами пандемия будет продолжаться долго
Наука и образование
8 апреля 2021 г. 11:09
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
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"Преподаватели и технический персонал старше 50 лет вакцинированы от коронавируса на 54% в Баку, 69% - в Сумгайыте, 60% - на Абшероне и 50% - в других регионах".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что эти показатели ежедневно меняются: "Если более 85% персонала какой-либо школы прошли процесс вакцинации, в определенном смысле это учебное заведение можно рассматривать как безопасную школу. Я уверен, что если 80-90% преподавателей и технического персонала по всей сфере образования будут вакцинированы, при таком условии мы сможем вернуться к традиционному обучению с 15 сентября. В противном случае с локдаунами и волнами пандемия будет продолжаться долго. Поэтому самый эффективный метод – вакцинация".

Министр также напомнил, что около 4-6% от общего числа ежедневных заражений в последние месяцы приходилось на учителей: "Этот процент не связан исключительно с заражениями в школах. У учителей есть семьи, и регистрируются внутрисемейные заражения. Заражения среди учеников также составили 6-8%. В некоторых школах очень мало случаев массового заражения среди учителей, но и эти учебные заведения перешли на дистанционное обучение".

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