Министр о трудоустройстве учителей, не прошедших сертификацию

Специальная комиссия в отношении лиц, не прошедших повторный сертификационный экзамен, начнет действовать со следующей недели.

Специальная комиссия в отношении лиц, не прошедших повторный сертификационный экзамен, начнет действовать со следующей недели.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования Баку.

Он сказал, что будет подготовлен соответствующий список и предпринята попытка в первую очередь решить вопрос с теми, кто относится к социально уязвимой группе: "Потому что эти люди работали с нами долгое время, и мы не собираемся оставлять их без работы. Следует учитывать, что с каждым годом будут возникать похожие проблемы. Главное, что мы сможем сделать еще один шаг вперед в образовании. Нам просто нужно терпение и время".

Отметим, что в этом году были расторгнуты трудовые договоры 743 работников образования, которые не смогли пройти повторный сертификационный экзамен.