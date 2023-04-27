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Министр о низкой посещаемости в выпускных классах

Министр о низкой посещаемости в выпускных классах В выпускных классах посещаемость в определенной степени бывает низкой.
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 17:39
Министр о низкой посещаемости в выпускных классах

В выпускных классах посещаемость в определенной степени бывает низкой.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что определенную ответственность в связи с этим несут школы: "В последние учебные месяцы обучение в 11 классах должно быть интересным, чтобы учащиеся посещали школу. Считаю, что школам необходимо более тесно работать с учащимися. Что касается более раннего проведения выпускных экзаменов, то Государственному экзаменационному центру необходимо время, чтобы проверить открытые вопросы".

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