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Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты

Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты Глава государства регулярно принимает решения, связанные с повышением заработной платы. Нынешнее же постановление Кабмина о ежемесячных надбавках к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не
Наука и образование
23 августа 2022 г. 12:03
Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты

Глава государства регулярно принимает решения, связанные с повышением заработной платы. Нынешнее же постановление Кабмина о ежемесячных надбавках к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не означает повышение зарплаты, это - ежемесячные надбавки к заработной плате.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, новое постановление предположительно коснется 865 директоров и 2 343 заместителей директоров.

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Версия на азербайджанском языке Vəzifə maaşlarına əlavələrin neçə direktor və müavininə şamil olunacağı açıqlanıb

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