Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты

Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты

Глава государства регулярно принимает решения, связанные с повышением заработной платы. Нынешнее же постановление Кабмина о ежемесячных надбавках к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не

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Глава государства регулярно принимает решения, связанные с повышением заработной платы. Нынешнее же постановление Кабмина о ежемесячных надбавках к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не означает повышение зарплаты, это - ежемесячные надбавки к заработной плате. Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. По словам министра, новое постановление предположительно коснется 865 директоров и 2 343 заместителей директоров. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram