Министр о надбавках к окладам директоров и их заместителей : Это не повышение зарплаты

Глава государства регулярно принимает решения, связанные с повышением заработной платы. Нынешнее же постановление Кабмина о ежемесячных надбавках к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не означает повышение зарплаты, это - ежемесячные надбавки к заработной плате.
Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По словам министра, новое постановление предположительно коснется 865 директоров и 2 343 заместителей директоров.