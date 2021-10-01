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Министр: Новая программа предусматривает отправку за рубеж 300-400 студентов в год

Министр: Новая программа предусматривает отправку за рубеж 300-400 студентов в год "Большинство наших студентов, обучавшихся за рубежом по первой государственной программе, вернулись в страну и работали здесь. При разработке новой программы будут учтены нюансы, связанные с возвращением в страну лиц, выезжающих на учебу за границу".
Наука и образование
1 октября 2021 г. 15:04
Министр: Новая программа предусматривает отправку за рубеж 300-400 студентов в год

"Большинство наших студентов, обучавшихся за рубежом по первой государственной программе, вернулись в страну и работали здесь. При разработке новой программы будут учтены нюансы, связанные с возвращением в страну лиц, выезжающих на учебу за границу".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, касаясь распоряжения президента Ильхама Алиева "О расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

Министр отметил, что если правительство создает такую возможность для граждан, то важно, чтобы эти лица внесли свой вклад в развитие Азербайджана: "Отбор проводится на основе нескольких критериев, он будет проводится университетом или отдельной комиссией. В любом случае мы выступаем за то, чтобы процесс отбора был прозрачным, многосторонним. Программа предусматривает отправку за рубеж примерно 300-400 человек в год".

По словам министра, в связи с получением образования за рубежом предпочтение будет отдано техническим и технологическим направлениям, фундаментальным наукам.

Министр отметил, что большая часть программы  будет направлена на получение магистерской степени. 

Э.Амруллаев подчеркнул, что будет возможно финансировать обучение и в рамках программ бакалавриата для молодых людей с самым высоким рейтингом ( баллами) и успехами в различных областях (международные олимпиады).

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Версия на английском языке Minister: New program envisages sending 300-400 students abroad annually
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Yeni proqramda ildə 300-400 gəncin xaricə göndərilməsi nəzərdə tutulur”

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