Министр: Необходимы серьезные реформы в методике преподавания азербайджанского языка

Со следующего года работники образования, набравшие высокие баллы по результатам сертификации, будут оказывать поддержку другим педагогам.

Со следующего года работники образования, набравшие высокие баллы по результатам сертификации, будут оказывать поддержку другим педагогам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования в Баку.

Э.Амруллаев подчеркнул, что существует достаточно проблем проблем с предметом "Азербайджанский язык": "Учащиеся должны понимать прочитанное и получать другие навыки по этому предмету. Абитуриент с высокими баллами по этому предмету иногда не может написать небольшое эссе или объяснить что-то. В отношении методики и содержания кажущегося легким предмета "Азербайджанский язык" необходимы серьезные дискуссии. Необходимы серьезные реформы учебной программы".