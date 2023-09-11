Министр: Необходимы серьезные реформы в методике преподавания азербайджанского языка

Со следующего года работники образования, набравшие высокие баллы по результатам сертификации, будут оказывать поддержку другим педагогам.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования в Баку.
Э.Амруллаев подчеркнул, что существует достаточно проблем проблем с предметом "Азербайджанский язык": "Учащиеся должны понимать прочитанное и получать другие навыки по этому предмету. Абитуриент с высокими баллами по этому предмету иногда не может написать небольшое эссе или объяснить что-то. В отношении методики и содержания кажущегося легким предмета "Азербайджанский язык" необходимы серьезные дискуссии. Необходимы серьезные реформы учебной программы".