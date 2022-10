Министр: Мы должны повысить уровень научного образования

"Мы должны повысить уровень научного образования. У наших учащихся должно формироваться научное мышление".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на мероприятии "Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере" ("United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initiative: The Sun, Space Weather and Geosphere").

Министр отметил, что необходимы реформы в связи с местным курикуломом:

"Мы стараемся, чтобы традиционные исследовательские институты, институты в составе Национальной академии, создавали связь с университетами.

Более 3 тыс. азербайджанцев, получивших образование в ведущих мировых университетах, сегодня вносят вклад в развитие нашей страны. Рад, что будучи выпускником этой программы, я вернулся в Азербайджан и и также вношу свой вклад. Наука не признает наций и рас. Мы как министерство реализуем программы аспирантуры и докторов философии, наладили связи с несколькими американскими университетами. Наши усилия в этом направлении продолжаются. Мы пытаемся развить образовательную и исследовательскую сферы местных университетов посредством партнерства".