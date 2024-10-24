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Министр: Необходимы реформы по преподаваемым в вузах специальностям

Министр: Необходимы реформы по преподаваемым в вузах специальностям Необходимо провести серьезные реформы по преподаваемым в высших учебных заведениях специальностям, и этот вопрос должен регулярно пересматриваться.
Наука и образование
24 октября 2024 г. 14:15
Министр: Необходимы реформы по преподаваемым в вузах специальностям

Необходимо провести серьезные реформы по преподаваемым в высших учебных заведениях специальностям, и этот вопрос должен регулярно пересматриваться.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что новый проект классификации специальностей для бакалавриата и магистратуры, представленный на рассмотрение правительства, носит технический характер.

"На данный момент это лишь технические изменения. В рамках реализации программ двойных дипломов необходимо адаптироваться к законодательству, поскольку специальности в разных странах различаются", - сказал министр.

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