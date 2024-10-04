Министр: Необходимо проводить измерения, связанные с оценкой состояния окружающей среды

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В рамках международной системы PISA (Programme for International Student Assessment) необходимо проводить измерения, связанные с оценкой состояния окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на V Международном форуме "Новые вызовы в образовании".

По его словам, не все выпускники школ каждый год поступают в высшие учебные заведения: "Высшее образование - это следующая ступень в образовании. Можем ли мы повысить интерес к высшему образованию только путем повышения его качества или же расширения доступа к нему? Вот это интересная тема для обсуждений".