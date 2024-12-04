Министр: Необходимо отказываться от дорогостоящей модели финансирования детсадов

10:55

Одной из основных проблем в деятельности детских садов в Азербайджане является применение модели, сохранившейся с советских времен.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, при такой модели детские сады остаются скорее местом заботы, чем образовательным учреждением:

"С другой стороны, эта модель очень дорогая. Ни в одной стране мира нет примера, когда ребенка кормят 4 раза в день... Поэтому многие страны предлагают модели, основанные на партнерстве государственного и частного секторов. С 2017–2018 годов применяется модель дошкольного образования общинного типа. Стоимость этой модели намного дешевле, чем традиционной".