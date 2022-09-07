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Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены

Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены "Мы будем вынуждены расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли второй этап сертификационных экзаменов или не участвовали в них по неуважительной причине. Это требование законодательства".
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 14:09
Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены

"Мы будем вынуждены расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли второй этап сертификационных экзаменов или не участвовали в них по неуважительной причине. Это требование законодательства".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, до начала нового учебного года планируется проведение этапа собеседований: "Уже созданы комиссии по собеседованиям. Собеседование будет проходить с некоторыми учителями онлайн, а с другими в очном порядке. Мы постараемся, чтобы учителя получили надбавки в этом месяце".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Sertifikasiya imtahanının ikinci mərhələsindən keçə bilməyən müəllimlər işdən çıxarılacaq"

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