Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены

"Мы будем вынуждены расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли второй этап сертификационных экзаменов или не участвовали в них по неуважительной причине. Это требование законодательства".

"Мы будем вынуждены расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли второй этап сертификационных экзаменов или не участвовали в них по неуважительной причине. Это требование законодательства".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, до начала нового учебного года планируется проведение этапа собеседований: "Уже созданы комиссии по собеседованиям. Собеседование будет проходить с некоторыми учителями онлайн, а с другими в очном порядке. Мы постараемся, чтобы учителя получили надбавки в этом месяце".