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Министр назвал районы, где учителя в процессе сертификации набрали 0-29 баллов

Министр назвал районы, где учителя в процессе сертификации набрали 0-29 баллов В Азербайджане в текущем году большинство не прошедших сертификационный экзамен учителей начальных классов были из Астаринского района.
Наука и образование
27 июня 2024 г. 17:33
Министр назвал районы, где учителя в процессе сертификации набрали 0-29 баллов

В Азербайджане большинство набравших на сертификационном экзамене в текущем году 0-29 баллов - это учителя начальных классов из Астаринского района.

Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование".

По словам министра, 33% учителей из этого района набрали 0-29 баллов:

"В первых строчках данного списка по предмету азербайджанский язык и литература учителя из Тертерского, Бардинского, Дашкесанского (по 14%) районов, по предмету математика учителя из Гедабекского (24%), Гёйгёльского (20%), Агджабединского (21%) районов, по иностранному языку - из Агджабединского (42%), Астаринского (38%), Лерикского (37%) районов".

Э.Амруллаев отметил, что все учителя начальных классов и азербайджанского языка и литературы в возрасте до 29 лет в процессе сертификации смогли набрать соответствующий проходной балл (30).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBuilki sertifikasiyada fənlər üzrə 0-29 bal nəticəsi olan rayonların adları açıqlanıb - SİYAHI

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