Министр назвал число погибших и раненых учащихся в ходе армянской провокации

Погибли 10 учащихся, 16 получили ранения

По приглашению Уполномоченного по правам человека в Азербайджане министр образования Эмин Амруллаев принял участие в онлайн-конференции, посвященной Международному дню прав человека.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр образования подробно рассказал о мерах по обеспечению непрерывности образования на фоне пандемии коронавируса и военных провокаций со стороны ВС Армении.

Коснувшись деятельности платформы "Виртуальная школа", созданной в рамках сотрудничества с компанией Microsoft для обеспечения перехода на онлайн-обучение, министр подчеркнул, что на данной платформе зарегистрировано более 1 миллиона 300 тысяч учащихся и более 120 тысяч учителей.

Министр также отметил, что с 27 сентября текущего года в результате атак армянских военных, продолжавшихся более 6 недель, погибли 10 учащихся, 16 получили ранения. Разрушениям подверглись 54 учебных заведения.