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Министр науки и образования прокомментировал ситуацию с корью в школах

Министр науки и образования прокомментировал ситуацию с корью в школах ​​​​​​​Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал ситуацию с распространением кори среди учащихся в нескольких учебных заведениях.
Наука и образование
4 декабря 2023 г. 13:04
Министр науки и образования прокомментировал ситуацию с корью в школах

Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал ситуацию с распространением кори среди учащихся в нескольких учебных заведениях.

Как передает Report, Амруллаев заявил, что министерство продолжает сотрудничать с уполномоченными структурами для предотвращения распространения болезни в учебных заведениях.

По его словам, приоритетом остается безопасность и здоровье учащихся.

Министр отметил, что в настоящее время зафиксированы отдельные случаи заражения в нескольких школах.

Амруллаев подчеркнул, что в настоящее время нет причин для закрытия школ или перехода на дистанционное обучение, как это было при пандемии коронавируса.

"На дистанционном обучении находится лишь начальный класс школы № 195 в Гарадагском районе. В настоящее время причин для закрытия всех школ нет", - сказал он.

Министр также призвал родителей своевременно вакцинировать детей от инфекционных заболеваний.

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