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Министр науки и образования обсудил реформы с директорами бакинских школ

Министр науки и образования обсудил реформы с директорами бакинских школ Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с директорами школ Баку, посвященную реформам в общем образовании.
Наука и образование
23 декабря 2024 г. 13:29
Министр науки и образования обсудил реформы с директорами бакинских школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с директорами школ Баку, посвященную реформам в общем образовании.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие руководители структурных подразделений Министерства науки и образования, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров, замдиректора MÜTDA и временно исполняющая обязанности начальника Управления образования города Баку Нармина Гусейнова, а также директора школ Сабунчинского района.

Министр представил итоги 2024 года, обсудил задачи на будущее и подчеркнул важность инновационного подхода в управлении школами. Были затронуты вопросы качества образования, сертификации педагогов, психологической помощи, инклюзивного обучения и прозрачности электронных услуг.

На встрече также обсуждались пути повышения престижа учителей и школ, предотвращения негативных явлений. Директора поделились проблемами, выдвинули предложения, министр дал рекомендации и поручения.

Такие встречи в будущем планируется продолжить.

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Версия на азербайджанском языке Nazir məktəb direktorları ilə təhsil sahəsində islahatları müzakirə edib

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