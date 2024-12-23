Министр науки и образования обсудил реформы с директорами бакинских школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с директорами школ Баку, посвященную реформам в общем образовании.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с директорами школ Баку, посвященную реформам в общем образовании.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие руководители структурных подразделений Министерства науки и образования, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров, замдиректора MÜTDA и временно исполняющая обязанности начальника Управления образования города Баку Нармина Гусейнова, а также директора школ Сабунчинского района.

Министр представил итоги 2024 года, обсудил задачи на будущее и подчеркнул важность инновационного подхода в управлении школами. Были затронуты вопросы качества образования, сертификации педагогов, психологической помощи, инклюзивного обучения и прозрачности электронных услуг.

На встрече также обсуждались пути повышения престижа учителей и школ, предотвращения негативных явлений. Директора поделились проблемами, выдвинули предложения, министр дал рекомендации и поручения.

Такие встречи в будущем планируется продолжить.