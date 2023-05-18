Министр науки и образования Азербайджана отправился с визитом в Грузию

По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии.

По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в организованной в рамках визита встрече между Эмином Амруллаевым и Георгием Амилахвари также принял участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Высоко оценена деятельность школ, в которых в обеих странах ведется обучение на азербайджанском и грузинском языках, взаимный обмен учебниками для этих школ.

В завершение встречи состоялась церемония подписания договоров о сотрудничестве между Университетом ADA и Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили, Грузинским техническим университетом и Кутаисским международным университетом.