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Министр науки и образования Азербайджана отправился с визитом в Грузию

Министр науки и образования Азербайджана отправился с визитом в Грузию По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии.
Наука и образование
18 мая 2023 г. 18:25
Министр науки и образования Азербайджана отправился с визитом в Грузию

По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в организованной в рамках визита встрече между Эмином Амруллаевым и Георгием Амилахвари также принял участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Высоко оценена деятельность школ, в которых в обеих странах ведется обучение на азербайджанском и грузинском языках, взаимный обмен учебниками для этих школ.

В завершение встречи состоялась церемония подписания договоров о сотрудничестве между Университетом ADA и Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили, Грузинским техническим университетом и Кутаисским международным университетом.

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