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Министр: Наука и образование - основа климатически устойчивого будущего

Министр: Наука и образование - основа климатически устойчивого будущего Наука и образование лежат в основе миссии, необходимой для построения устойчивого к изменению климата будущего в Азербайджане.
Наука и образование
18 ноября 2024 г. 10:27
Министр: Наука и образование - основа климатически устойчивого будущего

Наука и образование лежат в основе миссии, необходимой для построения устойчивого к изменению климата будущего в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для устойчивости климата" в рамках COP29.

По словам министра, изменения начинаются с образования:

"Необходимо обеспечить качественное образование по вопросам изменения климата на всех уровнях обучения. Включив климатическое образование в национальный куррикулум, мы предприняли конкретные шаги, чтобы каждый учащийся понимал свою роль в защите планеты".

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Версия на английском языке Minister: Climate-resilient future of human development comes through education and science
Версия на азербайджанском языке Nazir: İnsan inkişafının iqlimədavamlı gələcəyini qurmaq təhsil və elmdən keçir

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