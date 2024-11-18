Министр: Наука и образование - основа климатически устойчивого будущего

Наука и образование лежат в основе миссии, необходимой для построения устойчивого к изменению климата будущего в Азербайджане.

Наука и образование лежат в основе миссии, необходимой для построения устойчивого к изменению климата будущего в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для устойчивости климата" в рамках COP29.

По словам министра, изменения начинаются с образования:

"Необходимо обеспечить качественное образование по вопросам изменения климата на всех уровнях обучения. Включив климатическое образование в национальный куррикулум, мы предприняли конкретные шаги, чтобы каждый учащийся понимал свою роль в защите планеты".