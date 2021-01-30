Министр: Надеемся на открытие детских садов до 15 февраля

Надеемся, что сады будут открыты до 15 февраля.

Надеемся, что детсады будут открыты до 15 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"Мы тоже этого хотим. Но это не зависит от нашего желания. Причина, по которой сады не были открыты на первом этапе, заключается в том, что на момент принятия решения число заражений все еще было высоким. В настоящее время наблюдается относительное снижение числа случаев заражения, и, вероятно, определенные решения могут быть приняты в течение следующей рабочей недели", - добавил министр.