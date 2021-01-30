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Министр: Надеемся на открытие детских садов до 15 февраля

Министр: Надеемся на открытие детских садов до 15 февраля Надеемся, что сады будут открыты до 15 февраля.
Наука и образование
30 января 2021 г. 16:45
Министр: Надеемся на открытие детских садов до 15 февраля

Надеемся, что детсады будут открыты до 15 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"Мы тоже этого хотим. Но это не зависит от нашего желания. Причина, по которой сады не были открыты на первом этапе, заключается в том, что на момент принятия решения число заражений все еще было высоким. В настоящее время наблюдается относительное снижение числа случаев заражения, и, вероятно, определенные решения могут быть приняты в течение следующей рабочей недели", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ümid edirik ki, bağçalar fevralın 15-dək açılacaq"

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