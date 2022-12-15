Министр: Набравшие высокий балл на экзамене 65-летние учителя останутся в системе образования

Учителя, достигшие 65 летнего возраста и показавшие высокие результаты на экзаменах по сертификации, автоматически останутся в системе образования и продолжат свою преподавательскую деятельность.

Учителя, достигшие 65 летнего возраста и показавшие высокие результаты на экзаменах по сертификации, автоматически останутся в системе образования и продолжат свою преподавательскую деятельность.

Как передает Report, об этом на парламентских слушаниях на тему "Сертификация учителей общеобразовательных учреждений" заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что педагоги, занятые в частном секторе, не будут привлечены к участию на экзаменах по сертификации.

"Теоретически невозможно сертифицировать преподавателей высших учебных заведений и профессиональных работников образования. Контроль за качеством преподавания можно обеспечить, лишь проведя аккредитацию вуза", - сказал он.

Он также добавил, что сегодня выдача фальшивых дипломов невозможна, так как все информация занесена в электронную базу.