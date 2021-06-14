Министр на "Последнем звонке" в пострадавшей от обстрела во время войны школе

Министр образования Эмин Амруллаев принимает участие на "Последнем звонке", проходящем в полной средней школе села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Министр образования Эмин Амруллаев принимает участие на "Последнем звонке", проходящем в полной средней школе села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как передает западный центр Report, школа, выпускником которой в этом году стал 21 ученик, располагалась на линии соприкосновения до Отечественной войны и потому неоднократно подвергалась обстрелу с армянской стороны. Армяне, поняв, что проигрывают в Отечественной войне, совершили теракты против гражданских объектов, жилых домов и мирного населения. Тогда от артобстрела со стороны армянских террористов пострадала и полная средняя школа села Тапгарагоюнлу.

Посетивший село Тапгарагоюнлу Геранбойского района министр образования по завершении "Последнего звонка" осмотрит школьные классы, пострадавшие во время Отечественной войны.