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Министр: Мы стараемся привлечь всех учеников к образовательному процессу

Министр: Мы стараемся привлечь всех учеников к образовательному процессу Телеуроки стали незаменимым инструментом в реализации этой цели
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 11:26
Министр: Мы стараемся привлечь всех учеников к образовательному процессу
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"Ни один ученик не должен оставаться вне образовательного процесса. Несмотря на трудности, мы стараемся правильно использовать различные подходы, чтобы обеспечить вовлечение в процесс обучения всех наших учеников".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев написал в своем аккаунте в социальной сети.

Министр отмечает, что телеуроки стали незаменимым инструментом в реализации этой цели: "На сегодняшний день подготовлено более 6 700 телеуроков. Я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые внесли свой вклад в этот проект. Со следующей недели также будут транслироваться телепередачи для учеников с нарушениями слуха. Мы должны работать вместе во имя вовлечения в непрерывный процесс обучения каждого ребенка".

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Версия на английском языке Minister: Despite difficulties, we try to involve all students in education
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Çətinliklərə baxmayaraq, bütün şagirdləri təhsilə cəlb etməyə çalışırıq"

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