Министр: Мы стараемся привлечь всех учеников к образовательному процессу

Телеуроки стали незаменимым инструментом в реализации этой цели

"Ни один ученик не должен оставаться вне образовательного процесса. Несмотря на трудности, мы стараемся правильно использовать различные подходы, чтобы обеспечить вовлечение в процесс обучения всех наших учеников".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев написал в своем аккаунте в социальной сети.

Министр отмечает, что телеуроки стали незаменимым инструментом в реализации этой цели: "На сегодняшний день подготовлено более 6 700 телеуроков. Я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые внесли свой вклад в этот проект. Со следующей недели также будут транслироваться телепередачи для учеников с нарушениями слуха. Мы должны работать вместе во имя вовлечения в непрерывный процесс обучения каждого ребенка".