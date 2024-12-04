Министр: Мы планируем значительно увеличить доступность дошкольного образования в Азербайджане

Доступность дошкольного образования в Азербайджане многие годы оставалась низкой, но сегодня цель состоит в значительном повышении этого показателя.

Доступность дошкольного образования в Азербайджане многие годы оставалась низкой, сегодня цель состоит в значительном повышении этого показателя.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Министр отметил, что в советское время охват дошкольным образованием составлял всего 10%, сейчас планируется довести этот показатель до 50%.

"Наша задача - обеспечить доступ к дошкольному образованию для каждого второго ребенка в возрасте от 1 до 5 лет", - подчеркнул он.

Амруллаев добавил, что уже сегодня около 80% детей в стране проходят как минимум один год дошкольной подготовки. Долю 5-летних детей, посещающих подготовительные классы, планируется увеличить с 30% до 90%.

"Эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу. Результаты станут заметны через 20-25 лет, но уже сейчас мы стремимся заложить прочную основу для качественного образования", - сказал он.