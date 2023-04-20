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Министр: Методические подходы к предмету "История" должны измениться

Министр: Методические подходы к предмету "История" должны измениться Методические подходы к предмету "История" должны измениться.
Наука и образование
20 апреля 2023 г. 12:16
Министр: Методические подходы к предмету История должны измениться

Методические подходы к предмету "История" должны измениться.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на прошедшей в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура - исконной азербайджано-тюркской земли".

Министр отметил, что в азербайджанских учебниках исторические тексты довольно сложные. "Написание текстов простым языком не означает, что они должны быть написаны примитивно. Методические подходы к предмету "История" должны измениться. Предмет должен быть интересным, чтобы учащиеся охотно изучали его", - подчеркнул Э.Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Tarix fənni ilə bağlı metodik yanaşmalar dəyişməlidir”

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