Министр: Методические подходы к предмету "История" должны измениться

Методические подходы к предмету "История" должны измениться.

Методические подходы к предмету "История" должны измениться.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на прошедшей в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура - исконной азербайджано-тюркской земли".

Министр отметил, что в азербайджанских учебниках исторические тексты довольно сложные. "Написание текстов простым языком не означает, что они должны быть написаны примитивно. Методические подходы к предмету "История" должны измениться. Предмет должен быть интересным, чтобы учащиеся охотно изучали его", - подчеркнул Э.Амруллаев.