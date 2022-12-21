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Министр: Лишь половине выпускников педагогических вузов удается найти работу

Министр: Лишь половине выпускников педагогических вузов удается найти работу Лишь чуть более половины выпускников педагогических вузов могут трудоустроиться. Требуется определенное время до тех пор пока им удается найти работу.
Наука и образование
21 декабря 2022 г. 11:43
Министр: Лишь половине выпускников педагогических вузов удается найти работу

Лишь чуть более половины выпускников педагогических вузов могут трудоустроиться. Требуется определенное время до тех пор пока им удается найти работу.

Как сообщает Report, об этом министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на Азербайджанском форуме по развитию карьеры.

По словам министра, одной из самых больших потребностей является вовлечение студентов в соответствующие программы стажировок во время учебы: "У каждого университета должна быть своя стратегия работы с работодателями".

Амруллаев также отметил, что восстановительные работы на освобожденных территориях предполагают создание новых рабочих мест: "Нам нужно думать о подготовке кадров в этом направлении".

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