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Министр: Количество учителей начальных классов чрезвычайно велико

Министр: Количество учителей начальных классов чрезвычайно велико Количество учителей начальных классов, преподающих до 6 часов составляет 1 279 человек.
Наука и образование
23 августа 2022 г. 11:50
Министр: Количество учителей начальных классов чрезвычайно велико

Количество учителей начальных классов, у которых минимальные часы преподавания, составляет 1 279 человек.

Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге.

По словам министра, например, в Астаре есть 365 начальных классов, в которых работают 676 учителей: "Это также означает, что число таких учителей очень велико. Мы не собираемся увольнять этих учителей. Однако такое большое количество учителей оказывает влияние на количество их учебных часов. Количество таких школ исчисляется сотнями. С электронизацией системы найма учителей мы сможем избежать таких проблем с течением времени".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İbtidai sinif müəllimlərinin sayı olduqca artıqdır"

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