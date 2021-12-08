О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр назвал основные факторы в дошкольном образовании

Министр назвал основные факторы в дошкольном образовании 11:10
Наука и образование
8 декабря 2021 г. 11:37
Министр назвал основные факторы в дошкольном образовании

"В дошкольном образовании охват, продолжительность, время классных занятий ученика и содержание уроков всегда должны быть основными факторами".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил во время выступления на азербайджанском Форуме развития карьеры.

Министр также добавил, что высокий уровень навыков позитивно влияет на дальнейшее трудоустройство. "У нашей страны достаточно опыта в развитии навыков за короткие сроки для того, чтобы трудоустраивающийся гражданин смог создать добавленную стоимость на рабочем месте".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Məktəbəqədər təhsildə dərs saatları və məzmun əsas amil olmalıdır"

Экслюзивные новости

Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi