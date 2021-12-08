Министр назвал основные факторы в дошкольном образовании

11:10

"В дошкольном образовании охват, продолжительность, время классных занятий ученика и содержание уроков всегда должны быть основными факторами".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил во время выступления на азербайджанском Форуме развития карьеры.

Министр также добавил, что высокий уровень навыков позитивно влияет на дальнейшее трудоустройство. "У нашей страны достаточно опыта в развитии навыков за короткие сроки для того, чтобы трудоустраивающийся гражданин смог создать добавленную стоимость на рабочем месте".