На протяжении долгих лет качество начального образования в Азербайджане не соответствовало желаемому уровню.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на панельной сессии на тему "Меняющаяся экономика, меняющиеся навыки: Воспитание человеческого капитала будущего" в рамках Форума профессионального образования.

Он отметил, что одним из основных приоритетов Министерства науки и образования в последние годы является повышение качества начального образования.

"Важно повысить качество начального, а точнее, базового образования. Потому что выражение "начальное образование" иногда воспринимается как образование на начальном этапе. Тогда как речь идет об этапе, на котором формируются минимальные знания и навыки, которыми должен обладать каждый гражданин. В настоящее время этот этап у нас охватывает четыре года. На протяжении долгих лет качество начального образования не соответствовало желаемому уровню. Однако мы видим, что качество начального образования постепенно улучшается, и в этом направлении мы осуществляем ряд мероприятий", - сказал министр.