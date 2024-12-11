Министр: Интеграция азербайджанских ученых в мировую науку является приоритетом

Министерство науки и образования Азербайджана считает приоритетной задачей интеграцию азербайджанских ученых в мировую науку.

Министерство науки и образования Азербайджана считает приоритетной задачей интеграцию азербайджанских ученых в мировую науку.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Эмин Амруллаев на мероприятии "Интернационализация науки и высшего образования".

По словам министра, также важно привлечь ведущих мировых исследователей и ученых к работе в Азербайджане.

"Однако реализации подобного обмена мешает наличие сложных бюрократических процедур. Говоря простым языком, уважающий себя ученый не хочет тратить время на все эти процессы. Если мы действительно хотим привлечь именитых ученых к работе в Азербайджане, в первую очередь нужно упростить процедуры. Ученый должен заниматься наукой, а не тратить время на бюрократию", - сказал Амруллаев.

Он также подчеркнул, что ведомство уже тестирует новые механизмы для упрощения всех процедур и надеется достичь положительных результатов.