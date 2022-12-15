О нас

Министр: Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации

Министр: Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации 12:49
Наука и образование
15 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации

"Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации"

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей в государственных общеобразовательных заведениях" в Милли Меджлисе.

По его словам, из 24% не сдавших экзамен учителей примерно 5-10% вновь не смогут ответить на простейшие вопросы.

Министр напомнил, что в Азербайджане среди 150 тыс. педагогов примерно 125 тыс. – учителя: "У нас имеются технические возможности сертифицировать всех этих учителей. Сегодня к экзаменам привлекаются около 5 тыс. учителей и планируется довести этот показатель до 8-9 тыс. человек".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Elə müəllim qrupu var ki, ixtisasartırmaya cəlb olunsalar da, nəticəsi dəyişməyəcək"

Другие новости из категории

Пройдет экзамен по приему на госслужбу
Пройдет экзамен по приему на госслужбу
15 декабря 2022 г. 12:38
Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации
Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации
15 декабря 2022 г. 11:47
Учителя смогут пересдать экзамен по сертификации
Учителя смогут пересдать экзамен по сертификации
15 декабря 2022 г. 11:08
Министр: 24% учителей не смогли набрать минимальный балл на профэкзаменах
Министр: 24% учителей не смогли набрать минимальный балл на профэкзаменах
15 декабря 2022 г. 10:57
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Объявлены даты вступительных экзаменов в магистратуру в следующем году
Объявлены даты вступительных экзаменов в магистратуру в следующем году
13 декабря 2022 г. 11:14
Ректор: Новое общежитие БГУ позволит разместить около 3 тысяч студентов
Ректор: Новое общежитие БГУ позволит разместить около 3 тысяч студентов
12 декабря 2022 г. 13:56
Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 
Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 
10 декабря 2022 г. 17:45
В Азербайджане планируется принятие нового закона о признании дипломов
В Азербайджане планируется принятие нового закона о признании дипломов
10 декабря 2022 г. 10:45
Назначены директора четырех школ
Назначены директора четырех школ
9 декабря 2022 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi