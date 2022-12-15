Министр: Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации

12:49

"Есть такие учителя, результат которых не изменится даже после привлечения к специализации"

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей в государственных общеобразовательных заведениях" в Милли Меджлисе.

По его словам, из 24% не сдавших экзамен учителей примерно 5-10% вновь не смогут ответить на простейшие вопросы.

Министр напомнил, что в Азербайджане среди 150 тыс. педагогов примерно 125 тыс. – учителя: "У нас имеются технические возможности сертифицировать всех этих учителей. Сегодня к экзаменам привлекаются около 5 тыс. учителей и планируется довести этот показатель до 8-9 тыс. человек".