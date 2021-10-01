Министр Эмин Амруллаев о программе образования за рубежом

Как выпускник иностранного вуза могу сказать, что реализация этой программы изменила в хорошем смысле жизнь многих азербайджанских молодых людей.

Как выпускник иностранного вуза могу сказать, что реализация этой программы изменила в хорошем смысле жизнь многих азербайджанских молодых людей.

Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, говоря о подписанном президентом Ильхамом Алиев распоряжении "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

По словам министра, согласно распоряжению, на подготовку программы выделено 2 месяца: "За этот период будут проведены обсуждения с соответствующими структурами. Надеюсь, что в ближайшие недели программа будет подготовлена и направлена руководству".

Министр отметил, что новая программа предусматривает направление молодежи в зарубежные вузы для получения образования по различным приоритетным направлениям: "Речь идет об образовании нескольких сот молодых людей ежегодно. В новой программе будут определены программы, специальности с высоким рейтингом".