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Министр Эмин Амруллаев о программе образования за рубежом

Министр Эмин Амруллаев о программе образования за рубежом Как выпускник иностранного вуза могу сказать, что реализация этой программы изменила в хорошем смысле жизнь многих азербайджанских молодых людей.
Наука и образование
1 октября 2021 г. 15:04
Министр Эмин Амруллаев о программе образования за рубежом
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Как выпускник иностранного вуза могу сказать, что реализация этой программы изменила в хорошем смысле жизнь многих азербайджанских молодых людей.

Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, говоря о подписанном президентом Ильхамом Алиев распоряжении "О расширении возможностей азербайджанской молодежи для обучения в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

По словам министра, согласно распоряжению, на подготовку программы выделено 2 месяца: "За этот период будут проведены обсуждения с соответствующими структурами. Надеюсь, что в ближайшие недели программа будет подготовлена и направлена руководству".

Министр отметил, что новая программа предусматривает направление молодежи в зарубежные вузы для получения образования по различным приоритетным направлениям: "Речь идет об образовании нескольких сот молодых людей ежегодно. В новой программе будут определены программы, специальности с высоким рейтингом".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Xaricdə təhsil proqramının böyük hissəsi magistr pilləsini əhatə edəcək"

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