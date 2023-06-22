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Министр: Экзамены в высших учебных заведениях проводятся прозрачно

Министр: Экзамены в высших учебных заведениях проводятся прозрачно Возможно, лет через 10, мы сможем ощутить результаты проделанной работы. К примеру, за 10 лет в системе образования было проведено множество реформ.
Наука и образование
22 июня 2023 г. 13:13
Министр: Экзамены в высших учебных заведениях проводятся прозрачно

Возможно, лет через 10, мы сможем ощутить результаты проделанной работы. К примеру, за 10 лет в системе образования было проведено множество реформ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По словам министра, сегодня экзамены в высших учебных заведениях проводятся прозрачно: "Министерство больше не думает о механизме контроля, связанном с этим вопросом. Доступность высшего образования обеспечена".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ali təhsil müəssisələrində imtahanlar şəffaf keçirilir"

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