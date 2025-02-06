Министр: Доступ к высшему образованию должен быть облегчен

Если школьный учитель является репетитором своего ученика, это противоречит профессиональной этике.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Он затронул различные причины, которые побуждают родителей обращаться к услугам репетиторов.
По словам министра, некоторые аргументируют свой выбор плохим преподаванием в школе, некоторым не с кем оставлять ребенка после школы, особенно в начальных классах: "Родители также считают, что ребенку легче сделать домашнее задание с репетитором в школе, чтобы отдохнуть дома. А некоторые отправляют детей в русский сектор и, из-за незнания языка, не могут сами с ними заниматься, вследствие чего нанимают репетитора".
Амруллаев отметил, что не одобряет занятия репетиторством в школе:
"Как один и тот же учитель может плохо преподавать в школе, но при этом быть хорошим репетитором дома? Считаю, учитель должен добросовестно выполнять свою работу, за которую получает зарплату".
Министр подчеркнул, что доступ к высшему образованию должен быть облегчен:
"Пока мы будем считать, что в высшее учебное заведение могут поступить лишь самые образованные и способные, необходимость в репетиторстве будет неизбежна".