Министр: Доступ к высшему образованию должен быть облегчен

Если школьный учитель является репетитором ученика, это противоречит профессиональной этике.

Если школьный учитель является репетитором своего ученика, это противоречит профессиональной этике.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он затронул различные причины, которые побуждают родителей обращаться к услугам репетиторов.

По словам министра, некоторые аргументируют свой выбор плохим преподаванием в школе, некоторым не с кем оставлять ребенка после школы, особенно в начальных классах: "Родители также считают, что ребенку легче сделать домашнее задание с репетитором в школе, чтобы отдохнуть дома. А некоторые отправляют детей в русский сектор и, из-за незнания языка, не могут сами с ними заниматься, вследствие чего нанимают репетитора".

Амруллаев отметил, что не одобряет занятия репетиторством в школе:

"Как один и тот же учитель может плохо преподавать в школе, но при этом быть хорошим репетитором дома? Считаю, учитель должен добросовестно выполнять свою работу, за которую получает зарплату".

Министр подчеркнул, что доступ к высшему образованию должен быть облегчен:

"Пока мы будем считать, что в высшее учебное заведение могут поступить лишь самые образованные и способные, необходимость в репетиторстве будет неизбежна".