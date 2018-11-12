 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: До 2020 года около 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья будут привлечены к образованию в средних школах

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "В 2017-2018 учебном году 10130 детей с ограниченными возможностями здоровья были привлечены к спецобразованию".

    Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на презентации проекта "Расширение качественного инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья".

    Министр отметил, что начались работы над "Госпрограммой по развитию инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы".

    Дж.Байрамов рассказал о мероприятиях, проводимых министерством образования для привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к совместному обучению с другими детьми и отметил, что в настоящее время при материальной поддержке Евросоюза ЮНИСЕФ и общественное объединение Фонда Гейдара Алиева "Региональной развитие" реализуют два проекта.

    Отметим, что в рамках проекта более 10000 учителей и директоров школ смогут воспользоваться специализированными программами по инклюзивному образованию. Проект создаст возможность для привлечения к образованию в средних школах к 2020 году до 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi