Министр: До 2020 года около 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья будут привлечены к образованию в средних школах

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "В 2017-2018 учебном году 10130 детей с ограниченными возможностями здоровья были привлечены к спецобразованию".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на презентации проекта "Расширение качественного инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья".

Министр отметил, что начались работы над "Госпрограммой по развитию инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы".

Дж.Байрамов рассказал о мероприятиях, проводимых министерством образования для привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к совместному обучению с другими детьми и отметил, что в настоящее время при материальной поддержке Евросоюза ЮНИСЕФ и общественное объединение Фонда Гейдара Алиева "Региональной развитие" реализуют два проекта.

Отметим, что в рамках проекта более 10000 учителей и директоров школ смогут воспользоваться специализированными программами по инклюзивному образованию. Проект создаст возможность для привлечения к образованию в средних школах к 2020 году до 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья.