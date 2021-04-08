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Министр: Дистанционное обучение - это большой стресс и дискомфорт для семей

Министр: Дистанционное обучение - это большой стресс и дискомфорт для семей Роль семей сейчас больше, чем когда-либо прежде
Наука и образование
8 апреля 2021 г. 10:14
Министр: Дистанционное обучение - это большой стресс и дискомфорт для семей
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"Я знаю, что дистанционное обучение создает большой стресс и дискомфорт для семей. Мы это понимаем. Думаю, в обществе не должно складываться впечатление, что Министерству образования не известно об этом. Мы должны рассматривать дистанционное обучение как производное от пандемии".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, есть проблемы решение которых в кратчайшие сроки не представляется реальным: "В некоторых населенных пунктах обеспечить интернет в короткие сроки невозможно по объективным причинам. Не все учителя проводят дистанционные занятия на одном уровне. Проведенные исследования показывают, что проблемы дистанционного обучения проявляются более серьезно в сельской местности. Поэтому есть еще и телеуроки. Роль семей сейчас больше, чем когда-либо прежде. И поэтому надо правильно управлять эмоциями".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Distant təhsil böyük stres və diskamfort yaradır"

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