Министр: Диагностическое оценивание воспитателей детсадов можно считать удовлетворительным

Диагностическое оценивание воспитателей-педагогов и методистов дошкольных образовательных учреждений можно считать удовлетворительным.

Диагностическое оценивание воспитателей-педагогов и методистов дошкольных образовательных учреждений можно считать удовлетворительным.

Как передает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что оценивание позволит получить общее представление о ситуации в детских садах.

"Основная цель - подготовка к сертификационным экзаменам. Диагностическое оценивание позволило выявить воспитателей-педагогов, показавших удовлетворительные результаты, а также воспитателей, нуждающихся в совершенствовании. В этой области предстоит много работы", - добавил он.