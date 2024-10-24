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Министр: Диагностическое оценивание воспитателей детсадов можно считать удовлетворительным

Министр: Диагностическое оценивание воспитателей детсадов можно считать удовлетворительным Диагностическое оценивание воспитателей-педагогов и методистов дошкольных образовательных учреждений можно считать удовлетворительным.
Наука и образование
24 октября 2024 г. 13:59
Министр: Диагностическое оценивание воспитателей детсадов можно считать удовлетворительным

Диагностическое оценивание воспитателей-педагогов и методистов дошкольных образовательных учреждений можно считать удовлетворительным.

Как передает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что оценивание позволит получить общее представление о ситуации в детских садах.

"Основная цель - подготовка к сертификационным экзаменам. Диагностическое оценивание позволило выявить воспитателей-педагогов, показавших удовлетворительные результаты, а также воспитателей, нуждающихся в совершенствовании. В этой области предстоит много работы", - добавил он.

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