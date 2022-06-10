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Министр: Девочки сдают экзамены лучшие мальчиков

Министр: Девочки сдают экзамены лучшие мальчиков Анализ итогов сдачи экзаменов в этом году показывает, что девочки чаще демонстрируют лучшие результаты, чем мальчики по всем школьным предметам, в том числе и по математике.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 12:21
Министр: Девочки сдают экзамены лучшие мальчиков

Анализ итогов сдачи экзаменов в этом году показывает, что девочки чаще демонстрируют лучшие результаты, чем мальчики по всем школьным предметам, в том числе и по математике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

Амруллаев признал, что в азербайджанском образовании есть немало проблем, и министерство этого не отрицает: "К примеру, результаты экзаменов выпускников школ разнятся от региона к региону".

По словам министра, учащиеся русского сектора показали результаты хуже чем их сверстники в азербайджанском секторе.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bütün fənlərdən qızlar oğlanlardan yaxşı nəticə göstərir"

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