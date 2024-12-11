Министр: Число обучающихся в Азербайджане иностранных студентов значительно выросло

В последние годы мы наблюдаем существенный рост числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

В последние годы мы наблюдаем существенный рост числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

Как передает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев написал на своей странице в соцсети.

"Программа международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева" создает возможности для дальнейшего увеличения числа иностранных студентов, обучающихся в нашей стране, и интернационализации высшего образования", отметил министр.

По словам Э.Амруллаева, в рамках сегодняшнего мероприятия иностранным студентам, выигравшим образовательный грант имени общенационального лидера Гейдара Алиева, были вручены сертификаты.