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    Министр: Более 4 тыс. учителей принято на работу в результате проведенных в централизованном порядке экзаменов

    Микаил Джаббаров: Все школы Азербайджана готовы к новому учебному году© Report/ Elşən Baba

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Все общеобразовательные учреждения Азербайджана готовы к новому учебному году".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр образования Микаил Джаббаров.

    По словам министра, начиная с лета были осуществлены все необходимые работы для подготовки к новому учебному году: "Наглядным тому примером является проведение экзаменов для учителей в централизованном порядке. На сегодняшний день более 4 тыс. учителей было принято на работу. Этот процесс в настоящее время продолжается".

    М. Джаббаров отметил, что в этом году 49 тыс. кандидатов приняли участие в конкурсе, в 2013 году эта цифра была близка к 14 тыс.

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