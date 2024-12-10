Министр: Азербайджанская наука остро нуждается в "омоложении" кадров

12:12

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что азербайджанская наука остро нуждается в "омоложении" кадров.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом он сказал на открытии XXVII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, проходящей в Сумгайытском государственном университете.

Министр призвал к академической честности, отметив, что факт отсутствия присвоения чужой работы уже станет достижением.

Амруллаев подчеркнул, что в настоящее время в докторантуре в ведущих зарубежных университетах обучаются до 280 азербайджанцев:

"Ежегодно 500 молодых людей по линии государства отправляются на обучение за границу. В этом году до 20% лиц, обучающихся за рубежом по государственной линии, это те, кто учится в докторантуре".

Министр также подчеркнул, что в ближайшее время ожидаются определенные изменения в плане приема в докторантуру в местных вузах.

По его словам, вузы должны иметь программу, и хотя бы 1 из 10 студентов в докторантуре должен завершить обучение и получить ученую степень.