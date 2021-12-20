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Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов

Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов "Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".
Наука и образование
20 декабря 2021 г. 23:15
Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов

"Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

"Во время встречи интересные подходы студентов, обсуждение цифровых образовательных инструментов и инновационных решений привели к интересному обмену мнениями", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir tələbələr arasında innovativ təşəbbüskarlığın təşviqi layihəsini açıqlayıb

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