Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов
Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов"Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".
"Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".
"Во время встречи интересные подходы студентов, обсуждение цифровых образовательных инструментов и инновационных решений привели к интересному обмену мнениями", - добавил он.
Bu gün “EdTech Startap” müsabiqəsinin qalibləri və qalib komandaların mentorları ilə görüşdük. Bu layihə tələbələr arasında innovativ təşəbbüskarlığın təşviqi və ideyaların dəstəklənməsi istiqamətində Təhsil Nazirliyi tərəfindən atılan yeni addımdır. #edtech#startuppic.twitter.com/wzthi5Sugd