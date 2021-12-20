Министр анонсировал проект по продвижению инновационного предпринимательства среди студентов

"Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".

"Сегодня мы встретились с победителями конкурса EdTech Startup и наставниками команд-победителей. Этот проект - новый шаг Министерства образования по продвижению инновационных инициатив и поддержке идей среди студентов".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

"Во время встречи интересные подходы студентов, обсуждение цифровых образовательных инструментов и инновационных решений привели к интересному обмену мнениями", - добавил он.