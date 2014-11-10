Министр Али Аббасов: “Развитие науки и образования зависит не только от государства, но и от общества”

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Развитие науки и образования зависит не только от Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и министерства образования. Развитие науки и образования зависит и от общества, а не не только от государства. Мы не можем насильно заставить молодежь заниматься наукой". Как передает Report, об этом сказал в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского фестиваля науки министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

По его словам, для развития науки необходимы такого рода фестивали: "Проведение Бакинского фестиваля науки и привлечение к нему общественности, а также его широкое освещение является важнейшим шагом. Наука - очень большая и значимая область, и в настоящее время в частном секторе есть большая потребность в развитии науки и научных кадрах. В мире на науку расходуются миллионы долларов. Большая часть этих средств - 70-80% расходуется на частный сектор. На сегодняшний день азербайджанское государство выделяет большие средства на развитие науки. В Азербайджане уделяется большое внимание развитию инновационного предпринимательства. Для этого необходимы знания, условия и капитал".

Отметим, что сегодня проводится Бакинский фестиваль науки. Спонсорами мероприятия являются Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и Azercell Telecom.